José Luis o mejor dicho 'Joluy' es un peluquero y empresario que llega desde Benifaió, Valencia, con ganas de encontrar el amor en el mejor restaurante; el de 'First Dates'. El soltero se siente orgullo de haber peinado a grandes estrellas como David Bisbal, Paulina Rubio...los que más le han marcado en su trayectoria son Sara Montiel y Carmen Sevilla.

A Carlos Sobera le cuenta que hace poco tuvo que hacer un parón en su vida y él sin dudarlo pregunta los motivos. Joluy confiesa que ha tenido una parálisis facial debido al estrés diario. Después, el peluquero cuenta de dónde procede su apodo y es que hace años estuvo viviendo en Londres y por el tipo de pronunciación de los ingleses finalmente se quedó su nombre con Joluy.

Sobre su hombre ideal, el de Valencia espera a alguien loco como él, con inmensas ganas de viajar y de comerse el mundo. Su cita es Javier, un vigilante de seguridad de 53 años que llega desde Puerto de Sagunto. Tiene claro que es difícil de enamorarle en el mundo en el que vivimos porque "los gays solo quieren sexo".

Joluy, sobre Javier: "Como compañero de viaje creo que me aburriría"

Las primeras impresiones aparecen al encontrarse en la barra del restaurante. A Javier físicamente no le ha gustado Joluy porque esperaba más "hombre". El peluquero ha visto en él un hombre un poco tímido y espera a alguien "más loco". Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa en la que van a conocerse un poco más y descubrir si detrás de esa primera impresión puede existir una química profunda.

Ya desde la mesa, el peluquero le ha invitado a venir a su local y a su cafetería. Ante esto le hace una proposición: "Ven a tomarte algo, te vienes a pelar aunque sea porque recogidos no puedo hacerte", comenta entre risas. Por otro lado, los solteros comparten vivencias sobre sus viajes, uno de ellos y en el que coinciden es Buenos Aires. Pese a que Javier ha estado también, Joluy le comenta que le ve cerrado. Al programa le confiesa que no podría ser su compañero de viaje porque cree que podría llegar a "aburrirme con él".

En el amor, Javier ha tenido dos parejas y lleva ocho años soltero. Considera que ahora le falta un compañero de vida ya que tiene trabajo y casa establecidos. Joluy por su parte al escuchar esto cree que quiere una relación estable que "estén con él en casa", algo que no comparte.