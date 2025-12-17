First Dates 17 DIC 2025 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Fernando y Danielle en 'First Dates'

Fernando tiene 27 años y es artista y productor de música. Sus padres se conocieron en un coro y asegura que Dios está muy presente en su vida: "Soy creyente. Los últimos años me he reforzado mucho la fe. He tenido ciertas experiencias y sabía que Dios estaba ahí". En cuanto al amor, busca a una persona que tenga deseo de conocer las cosas, pasiones y su propio mundo interior. El soltero tiene ganas de asentar la cabeza y empezar a formar las bases para avanzar en la vida y tener una familia.

Su cita es Danielle, de 29 años. "Soy americana pero lo suficiente latina. Soy de sangre latina, mi vida y mi cuerpo también". Al verla, Fernando ha tenido una buena impresión: "Es una chica muy guapa". Al igual que al soltero, a ella le gusta mucho cantar: "Yo canto muy bien. Desde pequeña cantaba en la escuela, era la estrella".

Los solteros hablaban sobre el amor y los dos coincidían en que están buscando una relación seria. Danielle le contaba a su cita que le cuesta mucho encontrar a alguien que quiera algo serio y le confesaba que está harta de las aplicaciones para ligar: "Es como... ¿Eres americana? Vamos a foll**. Te lo juro, empiezan las conversaciones así". Fernando no daba crédito a lo que la soltera le estaba contando y aseguraba que él es un chico muy romántico.

Fernando espanta a su cita mientras cantan en el karaoke

Aprovechando que a ambos les apasiona la música, los solteros iban a otra sala para cantar en el karaoke. Los dos lo daban todo cantando, y, mientras ella le sorprendía con su vozarrón, él la acompaña haciendo los coros. La cita parecía que iba viento en popa, sin embargo, todo se torcía de un momento a otro. Y es que la fatiga y el sudor de Fernando no pasaba desapercibida para Danielle: "Dos pasos de movimiento y pum, sudor. Perdona, pero yo soy muy fit. Yo entreno y quiero alguien que sea más fit".

Fernado era el primero en contestar si quería una segunda cita con Danielle: "Sí, tendría una segunda cita porque he estado muy cómodo desde el principio. Creo coincidimos en muchas cosas. Lo hemos pasado bien". A continuación, respondía la soltera: "Al final no creo que quiera. He sentido que muy bien como amigos, quizás en proyecto juntos si quieres como cantar juntos".