El momentazo de Carlos Sobera tras preguntarle a un soltero de 'First Dates' cuánta importancia le da al sexo: "Si yo te contará…"

Carlos Sobera sorprende al hablar sobre sexo. cuatro.com
Vitor es portugués y tiene 39 años. Al poco de entrar por la puerta de 'First Dates', Carlos Sobera le preguntaba sobre su profesión y este le contaba que tiene una empresa de placas solares. Algo que provocaba la risa en el presentador debido a una confusión, ya que había entendido "vacas solares": "He pensado por un momento, ¿cómo es eso posible?".

Seguidamente, Vitor explicaba cómo le había ido en el amor: "Me he dedicado mucho al trabajo y ha influido mucho en mis relaciones con mis ex". Tras esto, Carlos Sobera le lanzaba una pregunta: "¿El sexo para ti es importante? ¿Del uno al diez cuánto lo puntúas?" Ante esta cuestión, el soltero respondía que un "ocho", lo que hacía que el presentador comentase: "Un ocho me parece una cosa flojita". Una declaración que hacía que Matías Roure exclamase: "¡Qué nivel el tuyo!". Ante esto, Carlos respondía: "Si yo te contará... Vengo del norte. Allí no tenemos vacas solares, tenemos cerdos".

Después de este momentazo del presentador, este se dirigía a la puerta para recibir a la cita de Vitor. En ese instante, entraba en el restaurante Victoria, de 37 años y originaria de Rumanía. Vitor tenía una primera impresión muy buena: "Físicamente es atractiva". A ella le pasaba lo mismo: "Se ve un chico muy cuidado". Además, a la soltera le ha gustado que su cita fuera de otro país como ella: "Me gusta. Está bien que sea una persona internacional porque yo también lo soy".

Victoria se sorprende al descubrir que Vitor tiene 3 hijas

Durante la cena, los solteros hablan sobre sus experiencias amorosas y Vitor le contaba a Victoria que tiene tres hijas. "No me esperaba conocer a alguien con tres niñas. Puede llegar a ser problemático para una relación seria", comentaba la soltera. Sin embargo, el portugués tiene muy claro que el que él tenga tres hijas no será ninguna "mochila" en sus relaciones.

A la soltera le hacía mucha gracia la forma de hablar de su cita por su acento portugués y no ha perdido ocasión decírselo: "Me gusta cómo pronuncias las eses. Me recuerdas a Cristiano Ronaldo". La complicidad entre los solteros era muy buena y ambos aceptaban ir a la sala de intimidad total, donde, pese a su timidez, Vitor se atrevía a bailar con Victoria una bachata. Finalmente, los dos solteros aceptaban tener una segunda cita.

