Fran tiene 75 años y nada más entrar por el restaurante sorprendía a Carlos Sobera por su elegancia vistiendo. "Me visto siempre de una forma bastante jovial, dentro de lo que este a la moda, pero sin pasarme. Me siento más o menos joven", explicaba el soltero. En el amor considera que no ha tenido mucha suerte y, además, le relataba al presentador los momentos más duros que ha vivido: "Me he casado dos veces y las dos han fallecido. Fue muy duro. Tuve otra fatalidad. Uno de mis hijos falleció también. He estado dando tumbos”.

Tras conocer su dura historia, el presentador le auguraba una buena noche en el programa: "Tu suerte va a cambiar hoy. La vida te lo debe". Pese a todo, Fran tiene muchas ganas de volver a enamorarse ya que considera que el amor no tiene edad: "A cualquier edad puedes enamorarte. De una forma acorde a los años que tienes, de manera diferente, pero siempre haciendo funcionar el corazón". Busca una persona que ante todo sea jovial.

Cenará con Fina, de 79 años y muy activa: "No paro. Tengo todas las mañanas de la semana ocupada menos los sábados y domingos que me busco otras diversiones", explicaba. A Fran le ha gustado de inmediato Fina: "Es muy guapa. Es el tipo de persona que me gusta por lo menos de momento en su físico". Una atracción que no ha dudado en hacérsela saber a la soltera. Ella también se ha sentido atraída por su cita: "viene muy arregladito con su traje, me encanta".

La cita entre los solteros avanzaba de maravilla y ambos se confesaban que la primera impresión que habían tenido el uno del otro había sido muy buena. Además, los solteros hablaban largo y tendido sobre el amor contándose sus experiencias. Fina, al igual que el soltero, ha estado dos veces casada y esa similitud le ha hecho pensar que podría ser muy compatible con él. Por su parte, Fran se mostraba de lo más satisfecho con su acompañante, confesando que estaba muy ilusionado.

Fina no se quedaba atrás y decía estar muy contenta con su cita: "No es nada fácil encontrar una persona que de primer momento te agrade, pero siempre las hay y he venido aquí para encontrar a alguien que me gusta". Más tarde, los solteros se trasladaban a otra sala y mediante un juego de responder preguntas confirmaban aún más su compatibilidad. "Nos hemos entendido a la perfección", aseguraba Fran.

A la hora de tomar la decisión final, se producía un auténtico momentazo. Y es que, después de que Fran aceptase sin dudar una segunda cita con Fina porque solo una le había "sabido a poco", Fina le dejaba en shock al responder con cara seria: "No, lo siento Fran". Por unos segundos, Fran se quedaba completamente atónito, ya que la cita había ido tan bien que no esperaba recibir una negativa, pero el susto duraba poco tiempo y la soltera terminaba de responder: "No tendría una, tendría dos, tres, cuatro...". "Me ha dado una cosa aquí", exclamaba el soltero tocándose el pecho por el mal rato que había pasado.