Montse y Almudena son dos hermanas solteras que andan buscando pareja y qué mejor lugar para encontrarla que en 'First Dates', programa en el que pueden encontrar un novio y, a la vez, un cuñado.

El primer hombre en cruzar la puerta del restaurante es Nacho, un soltero que le gusta todo tipo de planes: desde ir de compras hasta entrenar en el gimnasio, o quedarse en casa disfrutando de la lectura de un libro. Cuando se mira en el espejo se reconoce a sí mismo que está muy bien, pero lo cierto es que sus citas no opinan lo mismo: "¿Esto es una broma o es la cita? No viene vestido para la ocasión por en una cena quieres dar lo mejor de ti y si eso es lo mejor, pues hombre".

Mientras, a Almudena lo que más le choca es lo que decide pedir para beber en la barra: "¿Una casera? Se me caen las bragas". Nacho, por su parte, se asusta al encontrarse con dos mujeres. "Yo con una difícil puedo, con dos es imposible", le confiesa a Carlos Sobera cuando le lleva a la mesa.

El segundo soltero que el programa tiene preparado para su cita es Diego, un hombre que, asegura, le gusta sorprender y ejemplo de ello es el ramo de flores que trae para la que iba a ser su cita. Sin embargo, al encontrarse con dos solteras, les indica que pueden dividirlo. "Que se las que quede su madre porque yo no. Se lo agradezco un montón pero no es mi estilo, ya está", confiesa Montse a la cámara a solas.

Tras conocerlos y llevarlos respectivamente a sus mesas, llega el momento de tomar una decisión. A las solteras les ha gustado el mismo pero, como no quieren hacerle ningún feo, Almudena decide darle la primera oportunidad a Ignacio. Es con el soltero con quien vive que este 'momentazo'.

El atrevido piropo del soltero

Durante la cena, los solteros se hacen preguntas sobre su vida personal para conocerse más a fondo. Nacho ha estado casado dos veces, pero no ha llegado a tener hijos. Almudena, por su parte, es de pareja estable y tiene dos hijos con "algunos" años.

Sin embargo, le confiesa que no tiene ningún problema en decirle la edad si él le pregunta. "Está un poco 'eschimirriaó', la verdad. No tiene un cuerpazo, estoy yo muchísimo mejor", opina la soltera al descubrir que su cita tiene 54. Él se aventura y le dice que cree que tiene 48 años, pero tiene 10 más que esos: "Tengo 58 añazos muy bien plantados".

"Esto para una noche loca en la cama tiene que ser brutal", opina a solas Nacho sobre su cita. Pero Almudena no piensa lo mismo, de hecho, cuando descubre a qué se dedica no puede dar crédito alguno: "¿Perdona? Qué bajón me ha dado. Yo digo será empresario o algo, pero ya he visto que no".

No obstante, esto no le detiene a la soltera de preguntarle qué opina sobre ella. "Guapísima, estoy intentando nada más que decir 'Voy a mirarle a los ojos, voy a mirarle a los ojos'", le dice él. "Se me van los ojos a las tetas porque tiene un escote muy provocativo", confiesa al equipo del programa. Y, aunque Almudena no se muestra molesta delante de Nacho por su comentario, lo cierto es que no ha sido de su agrado: "Me ha parecido de camionero".