First Dates 18 DIC 2025 - 23:19h.

Descubre al completo la cita de Dídac y Nicole en 'First Dates'

Dídac tiene 25 años, es informático y llega desde Martorell, Barcelona para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. El soltero se define como una persona tímida, pero tiene claro que al coger confianza o sentirse cómodo es más abierto. Es un amante de los videojuegos, jugar al baloncesto y el anime.

Por otro lado, en el amor Dídac no ha tenido mucha suerte ni tampoco relaciones porque "no han surgido" y no encuentra a una persona con la que sus gustos sean afines. Por la puerta del restaurante de Carlos Sobera llega Nicole, una dependienta de 23 años que llega desde Barcelona para conocer a su cita de la noche. Al igual que el soltero, le encanta el anime, el manga, caminar por la naturaleza y le encantaría descubrir el amor porque "nunca lo he sentido".

Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse. En un primer momento la timidez de ambos florece y pese a que los minutos en silencio no han faltado, los solteros consiguen encaminar la conversación para conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan mantener su cita mientras disfrutan de una agradable cena. Ambos confiesan su timidez y de nuevo les cuesta seguir la conversación: "No tenemos facilidad para sacar temas". La soltera le cuenta el cambio de vida que ha hecho al venirse a Madrid y le habla sobre su vida en Colombia.

Dídac y Nicole conocen sus puntos en común: ambos quieren formar una familia

Pese a que ella se esfuerza por hablar, Dídac no consigue parar de emitir monosílabos porque los nervios aún se mantienen. De nuevo, Nicole lleva la batuta en la conversación y le saca el tema del amor. El soltero le confiesa que nunca ha tenido una pareja estable y Nicole le cuenta que también coincide con él. Dídac le comenta que tiene claras sus ganas por formar una familia y de nuevo, ella también le expresa su deseo por ser mamá. Después le comenta a 'First Dates' que está a gusto con la chica que le ha tocado tanto respecto a su personalidad como a su físico.

Después de una cena donde han descubierto la multitud de cosas que tienen en común, el restaurante les acerca hasta la sala de 'intimidad total' para que puedan tener unos momentos a solas. Entre una de las pruebas que tienen en la salita, una pregunta ha roto el hielo por completo cuando se han tenido que dar "un beso de película", dejando atrás toda la timidez. Además han llegado a un nivel más picarón cuando la luz del restaurante se ha apagado...parece que estamos ante un buen match.