Un soltero de 'First Dates' se queda en shock al descubrir el trauma "italiano" de su cita: "Me cambiaron por una guitarra"

Patricia tiene 47 años, es psicóloga y llega desde Alicante para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. La soltera asegura que es misteriosa porque oculta toda una vida detrás de una fachada y buena imagen, prefiere que malinterpreten, asegura. La soltera le cuenta a Carlos Sobera que estuvo en el crucero de 'First Dates' y que la cita fue increíble, sin embargo, las circunstancias de la distancia no permitieron llegar a nada más ya que sus hijos eran muy pequeños. Asegura que la experiencia aún así le marcó tanto que se ha tatuado un "barco".

Por otro lado, Patricia cuenta que coge proyectos en el Líbano y en España. Ante esto, Carlos Sobera no ha dudado en preguntarle si habla varios idiomas, a lo que ella le explica que "inglés, francés, árabe y castellano". Asimismo comenta que las personas creen que es superficial porque es una mujer a la que le gusta cuidarse, lleva tacones y va al gimnasio, pero confiesa que siempre ha sido muy constante y que tiene cuatro licenciaturas, un máster, un doctorado y siete diplomas.

Sobre el amor, la soltera lleva sin citas desde su experiencia en el crucero de 'First Dates'. Le gustan los hombres altos, morenos, con barba, elegantes y caballeros; no quiere una persona complicada. Su cita es Víctor, un psicólogo de 46 años que llega desde Tiana, Barcelona, para conocer a su cita de esta noche. Se define como una persona romántica y que "sabe querer"; lo hace desde la intensidad.

Desde la barra del restaurante, la pareja se ve por primera vez. A Patricia le ha gustado la presencia y "fuerza" con la que ha entrado. Víctor ha encontrado en la soltera muchos puntos que le han gustado, como que es una persona que se nota que "se cuida y se quiere". Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan descubrir si están hechos el uno para el otro. Ya desde la mesa, la soltera se sorprende por las uñas de su cita porque le parece "admirable". Le define como masculino, presumido y con personalidad. En este momento, él le cuenta su profesión, con la que coinciden; al descubrirlo, Patricia comenta entre risas: "No nos podemos engañar".

Por otro lado, la soltera le pregunta su tiene algún problema con la edad o si preferiría una mujer más joven ya que le ve una persona atractiva y que sabe lo que quiere. Ante esto, Víctor explica que "una mujer que tenga 20 años no me hace más joven, sino más inmaduro". Al programa le aclara que es complicado bajar la edad y encontrar el pack con la madurez.

La decisión final de los solteros

Después de disfrutar de un momento más íntimo en otra de las salas del restaurante, la pareja ha dado pie a su amor con un beso pasional. Tras esto, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros; Víctor confiesa que tendría "tres, cuatro y las que vengan. Eres una persona interesante y tienes buena comunicación". Patricia también acepta a tener más citas porque se ha sentido cuidada.