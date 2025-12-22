First Dates 22 DIC 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Frandasi y Belén en 'First Dates'

Una soltera que acudió al crucero de 'First Dates' desvela a Carlos Sobera su tatuaje: "Me marcó mucho la experiencia"

Compartir







Frandasi, un soltero de 51 años que se dedica al adiestramiento, llega desde Málaga para descubrir si bajo los focos de 'First Dates' encuentra a su otra mitad. A Carlos Sobera le cuenta que enseña a todos los animales y aprovechando que lleva con él un peluche de un cerdo, el presentador no duda en preguntarle de qué manera lo hace.

"A un cerdo se le puede adiestrar, les puedo enseñar a abrir cajones, a guardar...se puede hacer de todo, hasta tocar la guitarra", Carlos Sobera se queda alucinado y comenta: "¡Quiero uno de esos!" Por otro lado, sobre el amor, Frandasi confiesa que ha tenido varias mujeres, incluso en el mismo tiempo, pero asegura que no fue planeado; simplemente surgió. Al equipo del restaurante le confiesa que estuvo muy feliz y que en ocasiones se sentía "muy hombre". Aún así aclara que esta historia poliamorosa únicamente duró un año.

Por las puertas del restaurante llega Belén, una esteticista y masajista de 47 años que llega desde Málaga para conocer el amor. Le encanta que le miren y hacer bailes. Desde la barra del restaurante la pareja descubre sus primeras sensaciones al ver a su cita, Frandasi confiesa a 'FD' que no es lo que él buscaba; sin embargo, a ella le cuenta que "es muy guapa, llamativa".

Belén reacciona a los hijos internacionales de Frandasi: "Me está vendiendo la moto de que es reprimido"

Tras esto, la soltera se sorprende al ver el cerdito sobre la mesa, y él no ha dudado en comentarle que es algo que le define bastante porque tiene una cerdita. En este momento no ha dudado en decirle que es un regalo para ella, algo que ha encantado a la soltera. Después, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para poder descubrir si están hechos el uno para el otro.

Por otro lado, Belén le comenta que estuvo casada con una mujer y que no tiene hijos. Sin embargo, Frandasi le sorprende al desvelarle que tiene tres, una argentina, un norteamericano y un español. Al escuchar estos datos, la soltera no ha dudado en decirle: "Dejas tu huellita por ahí"; a lo que responde: "Por eso no me quiero ir de este país", comenta entre risas.

El soltero confiesa que ha tenido una vida muy intensa, sin embargo, ella comenta al restaurante que "ha sido puto". Por otro lado, la pareja habla sobre qué buscan en una relación; Belén quiere un compañero de vida. En este momento, el soltero se queda alucinado y ella le comenta al restaurante que "me está vendiendo la moto de reprimido y paradito y mira se la vendes a quién tú quieras".