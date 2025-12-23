First Dates 23 DIC 2025 - 23:05h.

Descubre al completo la cita de Fresi y Marina en 'First Dates'

Fresi tiene 23 años, es estudiante de literatura y electricista, y llega desde Cornellá, Barcelona, para poder buscar a su otra mitad en el mejor restaurante del amor. Se define como una persona elegante, pero callejera. También considera que es "traviesillo de barrio".

Al llegar a la barra del restaurante de 'First Dates', Carlos Sobera no ha dudado en preguntarle de dónde procede su nombre, a lo que él ha tratado de explicarlo: "Es por un rollo literario que leí hace ocho años y que dice que estamos anclados a una palabra desde el día en el que nacemos. Está enlazado con el nombre del DNI". Mientras que el presentador se mantiene un poco confuso, el soltero continúa con la explicación: "Es una historia de que me hice pasar por una amiga para asustar a unos 'jambos' en Whatsapp y de manera orgánica se integró".

Carlos Sobera, perplejo ante las lecturas favoritas de Fresi: "Me encantan los autores que no están vivos"

Sobre su pasión por la literatura, Fresi explica que es porque está centrado en la carrera; le gustaría ser un escritor famoso y disfruta de leer a "Petrarca". Al escucharlo, Carlos Sobera se ha quedado perplejo, y es que el soltero le comenta que no le gusta la lectura de autores vivos. En el amor espera a una persona agradable y atractiva. Por las puertas del restaurante llega Marina, una estudiante de 24 años que llega desde Granada para encontrar a su otra mitad. Se define como una persona graciosa, con don de gente y "apañada". Comenta que es mitad de Murcia y de Albacete.

Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y salen a la luz las primeras impresiones. A Fresi le ha entrado directamente por el ojo, confiesa; y a Marina le parece un chico atractivo. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que la pareja pueda descubrir si están hechos el uno para el otro o si por el contrario, esto se queda en una bonita velada amistosa.

Ya desde la mesa, la pareja cuenta a qué se dedican. Ella comenta que estudia un grado superior de información y asistencia. Además, le cuenta que quiere que sea dentro de Granada, a lo que él le pregunta: "¿Ahí es dónde se enseña la mezquita?". En este momento la soltera se queda paralizada por su respuesta y le explica que es la Alhambra. Al programa no ha dudado en comentarle su reacción: "La mezquita de Granada...me he quedado un poco..."

Por otro lado, la pareja ha hablado sobre viajar, y es que a Fresi no le gusta nada y le confiesa a su cita que prefiere estar a sus "cosas mentales"; está en un momento de "introspección". Sin embargo, este detalle ha sido un gran detonante porque para Marina, que encima es estudiante de turismo, le encanta viajar: "¿Tanto pido?", pregunta a 'FD'.