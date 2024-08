No todo es culpa de los bañistas, desde la Federación de Salvamento identifican otro tipo de problemas. Juan Lacomba declara: “Hay empresas online que ofrecen cursos de socorrismo. Es un cúmulo de incomprensión, un curso de socorrismo de online no tiene sentido”. Además, con el cambio climático tenemos más meses de calor, pero las playas no han modificado las temporadas de vigilancia.