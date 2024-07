Susan es una surfista de origen neerlandés que se ha convertido en una heroína en Galicia. Según informan Laura Queijeiro y Bernardo Montaña en Noticias Cuatro, se lanzó al rescate de varios bañistas que no podían salir del agua en Porto do Son (A Coruña) porque la corriente se los llevaba mar adentro. Los ahogamientos no son un problema exclusivo de Galicia, en la Comunidad Valenciana cinco personas fallecieron en solo tres días, como consecuencia de la falta de seguridad y de la imprudencia.