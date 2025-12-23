Se refuerzan los controles para garantizar que estén correctamente etiquetados y sean seguros para el consumo

A tan solo 24 horas de la Nochebuena, los consumidores se apresuran a comprar marisco y pescado para la tradicional cena navideña. Sin embargo, los expertos insisten en la importancia de asegurar que estos productos cumplan con ciertos criterios de calidad y seguridad, para evitar riesgos para la salud. Para garantizar que todo esté en orden, los controles en lonjas y pescaderías se intensifican, y este año no es la excepción.

En Callosa de Segura, Alicante, nuestros compañeros de Noticias Cuatro han acompañado a la Guardia Civil en una inspección de los productos que, en pocas horas, muchos consumidores llevarán a sus mesas. Durante el operativo, los agentes piden ver las etiquetas de los productos para verificar que cumplen con los requisitos de trazabilidad, frescura y calidad.

Uno de los agentes comentó: "El consumidor lo que debería exigir cuando viene es que esté la etiqueta". Se refiere a la importancia de conocer la procedencia del marisco y pescado, así como si ha sido descongelado o no. Asegurarse de que el producto esté correctamente etiquetado es crucial para garantizar su seguridad sanitaria.

Como recalca Cristóbal Olmedo, portavoz del SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante: "Garantiza de que ha pasado por una primera venta, en una lonja, ha sido supervisada de que la obtención ha sido correcta y que sanitariamente es correcta".

La etiqueta, una herramienta clave

La etiqueta debe reflejar información fundamental, como la trazabilidad, que indica de dónde proviene el producto, su calidad y su frescura. Además, debe especificar si el pescado ha sido descongelado, ya que en este caso no puede volver a congelarse. Según los agentes, es fundamental que la etiqueta también garantice que el producto ha sido supervisado y aprobado en la primera venta en la lonja correspondiente.

El objetivo principal de estos controles es garantizar que los productos cumplan con los estándares sanitarios, especialmente en un período tan crítico como las Navidades. Durante la inspección, la Guardia Civil solicita la documentación de los productos en cinco puntos de venta diferentes, para comprobar que se cumplan todas las normativas.

Uno de los agentes preguntó a un vendedor: "¿Este marisco tiene sulfitos? Necesito la etiqueta o el documento de trazabilidad". Pero al comprobar los productos, descubrieron que muchos no cumplían con el etiquetado obligatorio. En algunos casos, como el del pescado que estaba siendo descongelado, los agentes debieron levantar un acta y advirtieron que el comercio podría enfrentarse a sanciones de hasta 10.000 euros.

Requisitos obligatorios y sanciones

La Navidad es un periodo de alto volumen de compras, y los comerciantes deben estar especialmente atentos a cumplir con los requisitos establecidos por la normativa. La falta de etiquetado adecuado no solo puede comprometer la seguridad alimentaria, sino que también puede acarrear graves consecuencias económicas.

Según la Guardia Civil, los controles se refuerzan durante estas fechas para asegurar que todos los productos que lleguen a las mesas de los consumidores estén en condiciones óptimas para el consumo. "Son unos requisitos comunes que siempre deben cumplirse, pero mucho más en Navidad, cuando el volumen de ventas es mayor y el riesgo también aumenta", asegura uno de los agentes.

El esfuerzo de la Guardia Civil y otras autoridades en garantizar la seguridad de los productos que consumimos es fundamental para que las celebraciones navideñas transcurran sin incidentes. Además, los consumidores deben estar informados y tienen que exigir siempre la etiqueta adecuada, que es la garantía de que el pescado y marisco que adquieren cumplen con todos los estándares de calidad y seguridad sanitaria.