MadridUn año más, el Teatro Real de Madrid se ha vestido de gala para acoger el sorteo de la Lotería de Navidad. Desde primera hora de la mañana, los accesos al recinto estaban rodeados por un público diverso: familias, grupos de amigos y asistentes disfrazados, todos con sus décimos y con historias distintas que les habían llevado hasta la capital.

Algunos participantes llegaron incluso el día anterior, mientras que otros llevaban varios días esperando. “Yo llegué aquí el sábado al mediodía”, explicaba uno de ellos. Otros iban más allá: “Yo llevo aquí desde el miércoles” o “Llevamos aquí ya ocho días y medio para entrar al sorteo y ser los primeros”. Ninguno quería perderse la cita.

Amuletos, rituales y disfraces: así se ha vivido la lotería

El ambiente era festivo y compartido. “Esto hay que vivirlo”, repetían varios asistentes, todos con un mismo objetivo: “A que nos toque el gordo”. Aunque conscientes de la dificultad, muchos se apoyaban en amuletos y rituales para atraer la suerte. “Tengo la bolita del sorteo, el Swarovski del Obispo para bendecir los décimos”, comentaba uno de los presentes, entre risas.

Las gradas del teatro se llenaron de disfraces, sombreros y números visibles. Algunos los preparan cada año. “El sombrero lo hago cada año, son del 2025, que son los números que juego”, explicaba un asistente. La larga espera también dejó escenas de cansancio. “Es que hemos estado esperando bastantes horas”, reconocía uno de los asistentes al ser preguntado por haberse quedado dormido.

Aun así, el ambiente se mantuvo relajado y cordial. Y, aunque no todos se marcharon con premio, muchos coincidían en una idea clara. “Si no toca, pues mira, salud”, resumía uno de ellos. Un mensaje que cerraba una jornada marcada, una vez más, por la ilusión colectiva y el carácter popular de uno de los eventos más esperados del año.