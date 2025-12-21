¿Qué nos cuenta un billete de la Lotería Nacional?: guía para entenderlo

Gabriel Cruz 21 DIC 2025 - 14:58h.

Salimos ilusionados del despacho de loterías, con el décimo bien guardado en la cartera, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué información encierra realmente ese papel que simboliza la esperanza de un premio millonario. Hablamos con Gonzalo C. Hombre, lotero de Madrid, de Ciudad Lineal, propietario de La Potra.

A simple vista, un billete de la Lotería Nacional —por ejemplo, el del Sorteo de Navidad— ofrece varios datos clave. A la derecha aparece el número de sorteo, que en el caso del sorteo navideño siempre es el mismo: 102, seguido de una barra y el año en curso, este 2025. Debajo se indican la serie, la fracción y el precio del décimo, fijado en 20 euros.

¿Qué significan exactamente esos conceptos de 'serie' y 'fracción', que tantos ven pero pocos saben explicar?

Los números que entran en el sorteo van del 00000 al 99999, es decir, 100.000 números distintos. Esta cifra no varía. Cada uno de esos números se reproduce en varias series. En el sorteo de este año hay 198 series, aunque en otras ediciones han sido menos. Por eso, en su décimo puede leer “serie 25”, “serie 32” o incluso “serie 198”.

Cada una de esas series se divide, a su vez, en fracciones, también llamadas décimos. Y aquí no hay cambios: siempre son 10 por serie. En otras palabras, un mismo número está formado por 198 series multiplicadas por 10 décimos, lo que da como resultado 1.980 décimos por número.

Este cálculo ayuda a entender el coste real de un número completo. Si cada décimo cuesta 20 euros, comprar todos los décimos de un mismo número supondría un desembolso de 39.600 euros. La recompensa, eso sí, estaría a la altura: el Gordo de Navidad reparte 792 millones de euros en total, lo que equivale a cuatro millones por serie, es decir, por cada conjunto de diez décimos, tal y como se indica en el dorso del billete.

Y un último dato poco conocido: el lotero también tiene su parte. Por cada décimo vendido, la comisión es de 90 céntimos, que tras impuestos se queda en unos 76 céntimos netos.