El mito de los números feos de la Lotería: A Asunción le tocó el Gordo en 2022 con uno que nadie quería

Los castellanoleoneses son los que más se van a gastar en lotería: 121 euros

Los que menos, los habitantes de Ceuta (19,10 euros) y Melilla (17,32 euros) y los de las Islas Canarias (47,24 euros) y Baleares (42,94 euros)

Y este año vamos a gastar un poco más que el año pasado también en Lotería. Sí, otro clásico de la Navidad, la Lotería. Los décimos llevan vendiéndose desde el mes de julio. Según Loterías y Apuestas del Estado nos vamos a gastar 76,08 euros por persona, que son 2,2 euros más que el año pasado.

El Estado pretende recaudar 4.000 millones de euros en décimos de los que el 70% van destinados a los premios. Igual que el año pasado los castellanoleoneses son los que más se van a gastar en lotería: 121 euros, seguidos de los asturianos 119,67 euros y los riojanos 113,96 euros.

Los que menos, los habitantes de Ceuta (19,10 euros) y Melilla (17,32 euros) y los de las Islas Canarias (47,24 euros) y Baleares (42,94 euros). Quizá en estos lugares son más conscientes de lo difícil que ganar la Lotería, aunque muchos siguen pensando que todo depende de lo "bonito o feo" que sean los números.

A la hora de elegir el número de la suerte, hay mucho de superstición. Este, por ejemplo, no hay quien se lo lleve, dice José Luis García, de la Administración ‘La Diosa Fortuna’: El 88300. "Como tengan ceros, no gustan y con cifras repetidas tampoco”. Son los conocidos como números feos, y lo comprueba in situ Laura Queijeiro.

“Hay números feos, feísimos”. “Los que tienen muchos ceros, los que tienen muchos unos…” “Los que terminan en 0, 9, 1…", “El 13… No me gusta mucho”, es lo que dicen la gente en la calle, salvo Asunción, que vivió en sus carnes cómo los números más feos se pueden volver los más bonitos.

A Asunción le tocó el Gordo en 2022 con el 05490. “Nadie lo quería. Una señora que estaba detrás de mí lo rechazó”. Así que ella se lo llevó. A pesar de que los números bajos también tocan hay algunos que los esquivan los compradores desde agosto. Y ahí siguen en la administración.

Gloria Bello, de la Administración ‘La Favorita’ confirma que “los que tienen un 0 delante son números que no suelen gustar. La gente dice, eso no puede tocar”. Lo confirma una clienta: "Yo le pedí. Dame un número. Y fue el que me dio. Si no me lo dio más feo fue porque no quiso”. Pero otros creen que la suerte manda como siempre. “Al ser todas las bolas ahí dentro, todas pueden salir. No hay números feos”.

Pero otros confirman que antes de nada el número les tiene que gustar. “Me tiene que gustar. Las cosas tienen que impresionar, en principio, por algo, ¿no?” Aunque otros no tienen reparos sino simplemente mala suerte. “A mí me gustan todos. Lo malo es que no me toca”.

Bonitos o feos, lo cierto es que todos van al bombo. Y todos tienen las mismas posibilidades de salir premiados.