El efecto positivo de la borrasca Leonardo que afectará a tu bolsillo

Cristina Montalvo 06 FEB 2026 - 14:38h.

El precio de la electricidad se hunde en febrero por las continuas borrascas.

Los expertos dudan, eso sí, sobre si esta bajada se mantendrá durante todo el mes de febrero.

Un efecto positivo tienen las borrascas que asolan en los últimos tiempos a España es su impacto en el precio de la electricidad, que se ha hundido respecto al del año pasado. Y el responsable principal de que eso haya sucedido es el viento. La energía más barata ya hizo bajar los precios de la electricidad un 26% en enero, pero es que en lo que llevamos de mes está provocando incluso precios negativos-.

Este año, sobre todo a partir del 17 de enero, la sucesión de borrascas ha hecho se dispare la producción eólica. En lo que llevamos de mes está un 150% por encima, es superior a la media de los ultimos años y los precios, claro, ahora está entre los febreros más baratos.

El hecho de que los embalses suelten agua se nota mucho menos. Primero, porque en las zonas donde está pasando no están las principales centrales hidroelectricas. Segundo, porque hasta ahora, en la peninsula la situación de los embalses no era muchisimo mejor que la del año pasado y tercero porque la energía hidraulica no tiene por qué ser barata. Lo normal es que aproveche a competir con el gas y en esos casos puede tener precios elevados.

¿Durará la luz barata todo febrero?

Pero ¿seguirá siendo barata la factura de la luz todo el mes de febrero? Lo que se espera, según los expertos del Grupo Ase es muchísima volatilidad, porque al tener cada vez más renovables todo depende de la meteorología. Vienen más borrascas, si traen viento los precios bajarán, si el viento para, y hace frío, habrá que tirar del gas y los precios serán más altos, porque además su precio ha repuntado en las últimas semanas. Lo que sí sigue subiendo, y sumandose a la factura, son esos costes por reforzar el sistema tras el apagón.