Miguel Barroso 22 OCT 2025 - 12:52h.

74 menores atacaron sin piedad a 4 trabajadores porque estaban descontentos con la cena que se les había servido

Unos inmigrantes acogidos en un centro de menores deciden apalizar a cuatro trabajadores porque la cena que les pusieron no era de su agrado. Los vigilantes heridos durante este motín, conectaban en directo con 'En boca de todos' para contarnos cómo se originó todo y dos vecinas que denuncian la inseguridad en la zona por culpa de este centro de menores.

"Bajaron a cenar y empezaron a quejarse por la comida, que no les gustaba y que era una mier**", empezaba explicando Ibra, uno de los vigilantes agredido.

Tras estas palabras, Nacho Abad se interesaba por conocer cuál era la cena por la que se formó el botín y Raúl, otro de los vigilantes agredido respondía: "Era pescado con un arroz tres delicias y patatas con verduras". Al conocer la comida que ofrecían, el presentador reaccionaba: "¡Vaya menú!".

Después de conocer el menú, Ibra relataba cómo se formó el botín por parte de los 74 migrantes: "Comenzaron a tirar los platos de comida enteros a lanzar mesas y se empezaron a pelear entre ellos. Nos tocó intervenir y ahí es cuando sufrimos las agresiones por parte de este grupo violento de menores".

Azucena denuncia inseguridad en la zona por culpa de este centro de menores

Azucena, una vecina que vive cerca de este centro de menores, aprovechaba el revuelo generado por lo ocurrido para denunciar la situación de inseguridad que se ha instaurado en la zona por culpa de este centro: "Están habiendo muchos robos, daños en los coches y mucha inseguridad".

Además, esta vecina también señalaba, que la gente con niños tiene miedo: "Tienen hijos, pasan por aquí, les dicen algo a las niñas y no quieren vivir así".