Miguel Barroso 21 OCT 2025 - 14:43h.

El spot audiovisual del Gobierno muestra a tres personas mayores compartiendo piso en el año 2055

Ancianos compartiendo piso y expresando su deseo de emanciparse: el vídeo del Ministerio de Vivienda que ha desatado la indignación

Compartir







Un spot audiovisual promovido por el Gobierno en el que el Ministerio de Vivienda viaja al año 2055 para irónicamente describir cómo será la vida de quienes hoy no puede acceder a una casa. Sin embargo, el problema es que ya hay mayores que hoy en día viven así y con este anuncio son muchos los que se han sentido atacados, generando una gran polémica en redes.

El anuncio, lanzado el pasado viernes coincidiendo con el 47º aniversario del artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, muestra a tres personas mayores compartiendo piso en el año 2055. El objetivo, según el Ministerio de Vivienda, es reivindicar la importancia de la acción pública en esta materia.

El precio medio del alquiler es de 1.155 euros y el SMI de 1.381 euros, una situación que ha incendiado las redes tras la publicación de este polémico spot. 'En boca de todos' ha hablado con una jubilada de 70 años que comparte piso porque no puede permitirse ella sola el alquiler de una vivienda.

Hablamos con una jubilada que comparte piso por su precaria situación

Tomasa, esta jubilada, señalaba los motivos por los que está molesta tras la publicación de este spot: "No le encuentro ningún sentido, yo tengo 70 años y no tengo dinero para alquilar un piso".

Ante estas declaraciones, Nacho Abad planteaba a la invitada si cree que con este anuncio el Gobierno "se está cachondeando" y Tomasa respondía: "Se está riendo de todos los españoles y yo no sé donde vamos a llegar. Lo que tiene que hacer este señor es irse".