Miguel Barroso 21 OCT 2025 - 12:15h.

Mata a su pareja de 21 años en presencia de su bebé: hablamos con Pilar, una vecina que conocía a la víctima

Un hombre de 30 años de nacionalidad española ha sido detenido por asesinar a su pareja de 21 años y todo en presencia de su bebé de tan solo 15 meses. Este salvaje crimen se ha producido en la calle Astillero nº3 en el barrio madrileño de Villaverde.

Los servicios de emergencia cuando acudieron a la vivienda, se encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas de arma blanca. Se ha abierto una investigación al respecto, pero todo apunta que tanto el hombre como la mujer, mantenían una relación sentimental por lo que sería un nuevo caso de violencia de género.

Hablamos con Pilar, una vecina que conocía la víctima

Un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta la zona donde han sucedido los hechos y hemos tenido la oportunidad de hablar con Pilar, una vecina del bloque, que conocía a la víctima: "Yo la visto varias veces, pero no salía mucho la muchacha".

Además, aseguraba, que llevaba muy poco tiempo viviendo allí: "Un mes y medio o así, tenía alquilada una habitación en uno de los pisos", apuntaba. Así mismo, Pilar confesaba, que la víctima también vivía con su hija, un bebé de tan solo 15 meses.

Sobre el presunto agresor, esta vecina señalaba, que no lo ha visto ni sabe quién es: "No soy capaz ni de ponerle cara, si lo hubiera visto tampoco lo hubiese reconocido".

Para finalizar, Pilar explicaba cómo se entera de este brutal apuñalamiento: "Un amigo pasó, vio las ambulancias y me avisó. Las ventanas de mi casa dan a otra calle y hasta ese momento no me había dado cuenta de lo que había pasado".