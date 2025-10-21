Miguel Barroso 21 OCT 2025 - 11:33h.

Tenso atrincheramiento: el individuo acusado de matar a un hombre que vivía en un prostíbulo se refugia en la casa de un implicado en el robo a María del Monte

Ejecutan a un hombre de un tiro en la cara en Dos Hermanas, Sevilla: "Una señora se cruzó con el asesino o con su cómplice"

El pasado lunes conocíamos un caso muy sorprendente. Una discusión provocaba el asesinato de un hombre tras recibir un tiro en la cara en la localidad de Dos Hermanas, Sevilla. Al parecer, la víctima vivía en un presunto prostíbulo y su agresor huyó de la escena dejando un gran reguero de sangre.

Horas más tarde, el individuo acusado de matar a un hombre que vivía en un prostíbulo tras dispararle en la cara, fue localizado en el barrio sevillano de Brenes. Sin embargo, lejos de entregarse, este hombre se atrincheró y se vivieron minutos de mucha tensión entre la policía y este individuo.

El dueño de la vivienda: un implicado en el atraco a María del Monte

Tras una difícil negociación, el acusado de asesinato se entregaba a la policía. Después de esto, salía a la luz otro delincuente, y es que la vivienda donde se había escondido pertenecía a un implicado en el atraco violento a la casa de María del Monte, y para no ser detenido, decidió saltar por una de las ventanas del piso.

Jorge Muñoz, periodista del 'Diario de Sevilla', entraba en el programa y confirmaba que el hombre que sale saltando desde una ventana estuvo en el robo a la casa de María del Monte: "Es uno de los cinco ladrones encapuchados que entraron en la vivienda de la cantante y de Inmaculada Casal, es decir, es uno de los presuntos autores materiales del robo".

"Estuvo en prisión junto a Antonio Tejado", afirmaba Jorge Muñoz

Así mismo, el periodista, ha aclarado que la situación legal de este hombre está pendiente de juicio: "Lo detuvieron, fue de los que fue a prisión junto a Antonio Tejado, salió de la cárcel y ahora está a la espera de ser juzgado".

Por último, en referencia a por qué este hombre termina saltado por una ventana, Jorge Muñoz indica que hay varias informaciones contradictorias: "Nos dicen que parece ser que salta para huir de la policía, pero también nos comentan el hombre no sabía que había dado cobijo a un presunto asesino y parece ser que cuando lo ve disparar, se asusta y es cuando decide saltar por la ventana".