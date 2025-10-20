'En boca de todos' habla con el tío de Sandra, la pequeña que decidió quitarse la vida tras sufrir meses y meses de acoso

Nacho Abad denuncia haber sido víctima de un ataque vandálico y muestra las imágenes del suceso: "Voy a ir a juicio"

Compartir







Hasta dos denuncias por acoso llegaron a poner los padres de Sandra aunque no sirvieron de nada. La menor de 14 años se tiró desde la azotea de su edificio después de no soportar la dura situación de acoso que vivía día a día por culpa de varias compañeras. El colegio era consciente y su familia denuncia que no hicieron nada al respecto.

Los padres de Sandra han querido hacer pública su imagen para poner rostro a una tragedia que, lamentablemente, no es un hecho aislado y para intentar evitar que algo así vuelva a ocurrir. Fuentes cercanas al centro reconocen que la dirección era consciente del conflicto, pero que no se activó el protocolo obligatorio, un mecanismo diseñado precisamente para estos casos, que incluye entrevistas, seguimiento psicológico y medidas de protección para la víctima.

Según nos explicaba el tío de la menor, Isaac Villar, la madre había presentado dos avisos formales al centro, acompañados de informes psicológicos, sin que se recibiera "ninguna respuesta" ni se activaran protocolos adecuados para proteger a la alumna.

"No queremos más violencia", afirmaba el tío de Sandra

El tío de Sandra ha explicado que el hecho de estar en los medios dando visibilidad al caso de su sobrina es porque quieren que se tomen cartas en el asunto: "Hay que intentar como sociedad concienciarnos un poco y que se sepa que algo no se está haciendo bien y está fallando". Así mismo, Isaac señalaba, que el último deseo de la familia es que la muerte de su hija acabe generando más violencia: "La justicia buscará a los responsables".

En referencia a los culpables de la muerte de su sobrina, el tío de Sandra no ha querido entrar en detalles, pero ha señalado que cree que la educación es esencial y empiezan en casa: "Los valores y la empatía que transmites a tus hijos es muy importante".