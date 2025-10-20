Nacho Abad denuncia haber sido víctima de un ataque vandálico y muestra las imágenes del suceso

Odio vandálico contra Nacho Abad: una mujer raya el coche de nuestro presentador tras inspeccionarlo

El presentador ha denunciado en directo el ataque vandálico que sufrió durante el fin de semana. Nacho Abad mostró a los telespectadores de 'En boca de todos' el vídeo de lo sucedido, grabado por la cámara de su propio vehículo, en el que se observa cómo una mujer decide dañar su coche. Preocupado por lo ocurrido, el periodista ha relatado en el programa cómo sucedieron los hechos.

"Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce. Acto seguido, decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro", empezaba explicando el presentador.

Además, Nacho Abad señalaba, que esta señora se sentía tan orgullosa de su obra que decidió inmortalizarlo: "Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó", apuntaba.

Por otro lado, el presentador ha querido comentar, que la comisaría de San Blas ha encontrado a esta chica, la ha detenido y están a la espera de juicio. "Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante", afirmaba Nacho Abad.