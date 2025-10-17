Miguel Barroso 17 OCT 2025 - 14:26h.

El polémico reto de Piqué: el exfutbolista pregunta a unos agentes dónde está la Federación Española de Fútbol

¿Futbolista o empresario?: todos los negocios de Gerard Piqué

Compartir







El exfutbolista, Gerard Piqué, vuelve a situarse en el centro de la polémica después de un vídeo con el conocido youtuber Plex y Marcelo, exjugador del Real Madrid. El objetivo de este contenido en redes sociales es realizar retos, sin embargo, el último del exjugador del Barcelona, ha generado una gran controversia.

En el vídeo publicado en redes sociales, Piqué se acerca a unos agentes de la Guardia Civil para preguntar dónde está la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol. Los policías, extrañados, ya que se imaginan que el exfutbolista sabe bien su situación, le dan las indicaciones.

Daniel Fernández, portavoz del sindicato de la Guardia Civil, entraba en el programa y señalaba que aunque el futbolista no incurra en ningún delito, no es una buena actitud: "Es una falta de respeto hacia unos agentes que están trabajando para garantizar la seguridad y el orden de los ciudadanos".

Nacho Abad: "Está haciendo perder el tiempo a los agentes"

Tras escuchar al portavoz, Nacho Abad señalaba, que la actitud es algo opinativo, pero que lo que está claro y el hecho objetivo es que está pidiendo una dirección que conoce: "Está haciendo perder el tiempo a la Guardia Civil para hacer un contenido para redes en el que ve que Plex y Marcelo se ríen de los agentes. A mí que se rían de la Guardia Civil mientras están trabajando me parece horroroso", apuntaba el presentador.

Antes de pasar a otro tema, Sonia Ferrer tomaba la palabra y quitaba hierro al asunto: "Está claro que está mal lo que ha hecho, pero la gran molestia ha sido preguntarle dónde está Las Rozas. No me parece para tanto".