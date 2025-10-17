Miguel Barroso 17 OCT 2025 - 12:10h.

Este pasado jueves, hasta el programa llegaba la historia de una inquiokupa de lujo, esta inquilina es hija de dos actores muy conocidos, estuvo casada con un jugador del Real Madrid y tiene tres nóminas. Sus caseros denuncian que les debe 32.000 euros desde hace tres años.

Según nos contó Mabel, la inquiokupa, tras una manifestación celebrada en la localidad en contra de la okupación, diez encapuchados intentaron entrar en su casa, pero se equivocaron de puerta y atemorizaron a un vecino de la okupa y señalaba directamente a la alcaldesa de la localidad.

Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones entró en el programa y negó que esto fuera así, protagonizando un fuerte choque con Mabel. Durante este encontronazo en directo, Mabel llamó “hija de ****” y otros insultos a la alcaldesa aseguraba: “Es una mentirosa. ¡Cállese usted!”.

Hablamos con el dueño del piso okupado de Torrelodones

Mabel acusó a José Luis, el propietario de la vivienda, de no arreglar los desperfectos de la vivienda y parece ser que no es verdad. Un equipo de 'En boca de todos' ha localizado a José Luis, que nos da una versión muy diferente a la que nos contó Mabel.

"Lo único que queremos es que nos pague, que nos abone lo que nos debe y que se vaya. Está mintiendo. A veces admite que nos debe dinero, otras veces asegura que no", empezaba señalando José Luis, el dueño de la vivienda okupada.

Por último, el propietario asegura que el piso se entregó a Mabel en perfectas condiciones: "Ella tiene el contrato donde figuraba que el inmueble se entregaba con todo arreglado y bien y que cuando se fuera debía dejarlo de la misma manera".