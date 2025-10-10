Miguel Barroso 10 OCT 2025 - 13:28h.

Rosa es una mujer de 54 años que le han okupado su chalet en El Escorial y ahora vive una situación económica muy delicada ya que no puede afrontar el pago de la residencia de su padre. La deuda de estos okupas asciende a casi 30.000 euros y está desesperada.

Un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la vivienda de Rosa en El Escorial y a las puertas de su chalet okupado, la propietaria nos cuenta su historia y protagoniza un tenso enfrentamiento con su inquiokupa.

"Mi padre acumula una deuda de 17.000 euros en su residencia y yo no puedo ayudarle porque a mí me deben los inquiokupas más de 26.000 euros", comenzaba explicando Rosa, la dueña del chalet okupado. Además, Rosa cuenta, que hasta en dos ocasiones le han paralizado la orden de desahucio.

Junto a Tatiana Márquez, reportera del programa y Rosa, hemos podido ver a un compañero de los okupas y Rosa denunciaba, que este señor con un bate y atacó a su hija: "Imagínate cómo tengo yo el cuerpo ahora". En ese momento, Nacho Abad pedía escuchar al joven, que explicaba lo que pasó: "Yo estaba dentro de la casa cuidando el jardín y los perros mientras los que estaban dentro no estaban y cuando vino la hija de Rosa, admito que yo le reventé el coche".

El choque entre la propietaria y su inquiokupa

Después de comentar esto, el amigo de los okupas asegura desconocer por completo la situación que existía en la casa e indica que dañó el coche de la hija de la dueña de la vivienda porque no sabía quién era. "¡Sabías perfectamente quién era, yo llamé a mí hija!", exclamaba Rosa al escuchar al amigo de los inquiokupas.

En ese momento, Gonzalo admitía que Rosa llevaba razón y Rosa estallaba: "Es mi casa y no puedo entrar, tú sabías quién era y tú eres el que se encarga de cobrar el alquiler de 2.500 euros para subarrendar la vivienda, además el contrato es falso y lo ha visto la Guardia Civil".