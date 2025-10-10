Así eran los regalos 'de las tentaciones' de José Luis Ábalos a sus mujeres: "Necesito pulseras para las p****"

Miguel Barroso 10 OCT 2025 - 12:30h.

Los últimos mensajes revelados por la UCO acreditan que el exministro costeó joyas, viajes y hoteles a sus conquistas

Unos mensajes muy concretos publicados en un nuevo informe de la UCO sobre el 'caso Koldo', sacan a la luz que José Luis Ábalos costeó regalos muy suculentos a sus mujeres durante el año 2021. 'En boca de todos' enseña estos chats entre el exministro y Koldo, o de este con su mujer, en los que se pueden ver cuál era perfectamente su modus operandi.

Ingresos, viajes perfectamente planificados o regalos que el propio Koldo García junto con Patricia, su mujer, como si fueran los 'secretarios del amor' para Ábalos: "Necesito pulseras para la p***", escribe Koldo a su mujer y ella le pregunta: "¿Para el día de su cumpleaños?, lo encargo ya".

Además, no solo existen conversaciones entre Koldo y su mujer, sino hay otras en el que el propio Koldo solicita dinero para pagar a sus mujeres: "Hola José, ¿a qué hora me vas a ingresar eso? estoy sin poder comprarles nada a los niños de comer, si tuviera no te molestaría, te lo juro".

La trama del 'caso Koldo' parece ser que financió joyas, vuelos y hoteles, tanto es así, que como regalo de reyes a Ábalos en el año 2021, Koldo y el exministro reciben la visita en Madrid de tres mujeres, siempre con viajes gestionados entre Koldo y su mujer: "Los tienes, el AVE para las zorr**".

La UCO sigue con la sospecha si el pago de todos estos viajes y de las joyas provenían de dinero público o de su propio dinero. Sin embargo, algo está claro y es que el gasto del exministro no correspondía con su sueldo en el Congreso. Y es que Ábalos no reparaba en gastos para agasajar a sus mujeres: unos pendientes de oro rosa valorados en 1.000 euros para Jésica o ingresos, viajes o un gasto en taxis de 200 euros para Andrea.