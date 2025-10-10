Miguel Barroso 10 OCT 2025 - 11:40h.

El propietario recupera su casa tras 7 años y ahora no sale por miedo a que los okupas vuelvan

Hablamos con Lourdes, la dueña de Daddy, el 'desokupa-dog': "Mi perro no es racista, pero no le gustan los okupas"

Compartir







‘En boca de todos’ sigue de cerca la historia de Gaspar, un hombre que denunció que su casa estaba okupada y convertida en un nido de toxicómanos hace unos meses. Finalmente, el denunciante, tras siete años de calvario, ha conseguido judicialmente echar a los okupas, pero su infierno continua. Recibe amenazas de muerte todos los días y vive atrincherado en su casa por miedo que los okupas regresen.

El programa estuvo presente durante toda la desokupación y, pese a la tensión del momento, Gaspar, el propietario de la vivienda, nos atendió en directo y nos habló de los okupas: "Una mujer que se llama Matilde que vende drogas y además consume, porque hablamos de un nido de toxicómanos".

Tras una larga lucha, Gaspar logró que la justicia consiguiera desokupar a estas personas que llevaban en su casa casi siete años, pero en ese mismo momento se comenzaron a producir las primeras amenazas de muerte: "Me cago en tus muertos, te voy a matar", le gritaba la okupa a Gaspar mientras la echaban de la vivienda.

El miedo de Gaspar: "Recibo amenazas todos los días"

En directo, un equipo del programa hablaba de nuevo con Gaspar, que parece que su calvario lejos de terminar acaba de comenzar: "Me han dicho que ya estoy muerto, recibo amenazas de muerte todos los días y llega un momento que no puedo más de la desesperación. Estamos hablando de una drogadicta y que convirtió mi casa en un constante tráfico de drogas".

Por otro lado, Gaspar expresa que el problema está en que tiene que vivir encerrado: "Si yo salgo okupan de nuevo mi casa y si me ven por la calle, me amenazan".

Para finalizar, después de escuchar el infierno que está viviendo Gaspar, Sonia Ferrer señalaba al Estado: "Cuando hacen leyes que legitiman ese robo, cuando hay vulnerabilidad, lo que estás haciendo es cambiar el foco, dejar de responsabilizar al Estado de esa situación de vulnerabilidad de la persona y poner el foco en el propietario".