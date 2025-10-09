Miguel Barroso 09 OCT 2025 - 13:45h.

Agredido violentamente por ¿dormir sin permiso?: Fernando recibe una puñalada en el costado de un asesino convicto

Fernando tiene 41 años y ha sido apuñalado por un asesino convicto. Tras discutir con sus compañeros de piso, se queda en la calle y ahí conoce a David, que le ofrece su casa para dormir. Sin embargo, Fernando lo que no sabía de este hombre era un criminal que estaba de permiso. 'En boca de todos' repasa el caso y habla con esta nueva víctima de este asesino.

Hermenegildo Fernández Salva es el verdadero nombre de este criminal que, tras asesinar a su pareja en 2008, fue condenado a 23 años de prisión. Una vez allí, se cambió el nombre a David. Tiempo después, se le concede un permiso penitenciario y, durante este, vuelve a atacar brutalmente, en esta ocasión a Fernando, a quien apuñala en el costado.

Sergi Bisquerra, periodista, entraba en el programa y detallaba cómo sucedió todo: "Fernando conoce al agresor en una hamburguesería y entablan una conversación, luego salen de fiesta. Conociendo la situación de la víctima, el agresor le ofrece que duerma en su casa, donde pasa dos noches. La tercera noche, Fernando escribe un mensaje a David para ir a su casa, pero este no le responde. Sin avisar previamente, Fernando decide saltar el muro de la casa y le comenta que se va a acostar en el sofá del salón. Más tarde, la víctima se despierta con David gritando y es el momento en el que lo acuchilla."

Tras agredirle violentamente y darse cuenta de lo que había hecho, el propio agresor intenta ayudar a la víctima y cambia su actitud por completo. Sin embargo, Fernando muy asustado, forcejea con él y consigue escaparse.

Por último, en referencia al móvil de esta agresión, Bisquerra señalaba que no existía: "No hay un móvil claro sino que tiene que ver con la personalidad del agresor, el de una persona que está cumpliendo prisión por asesinar a su pareja".