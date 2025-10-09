Miguel Barroso 09 OCT 2025 - 11:35h.

Tras acabar con su vida, cubrió el cadáver con una manta y esperó a que llegase la policía y los servicios de emergencia

Un hombre de 78 años ha matado a su yerno disparándole a bocajarro en plena calle en Lleida. Tras acabar con su vida, cubrió el cadáver con una manta, llamó a los servicios de emergencia y esperó junto al cuerpo sin vida de su yerno a que llegara la policía.

Según los vecinos, el presunto asesino tenía problemas mentales y, al parecer, tan solo unas horas antes de terminar con la vida de su yerno, acababa de salir del área de psiquiatría de un hospital cercano. Precisamente por estos problemas mentales, su propia hija y su yerno habían dejado de tener relación con él. Sin embargo, Antonio, el presunto autor de los hechos, insistía en ver a sus nietas y su yerno y su hija no lo permitían.

Los hechos ocurrían cuando la víctima, Víctor, que era Mosso, acudía a dejar a sus hijas en el colegio y, al regresar, su suegro le sorprendía, sacaba un arma y le dispara hasta en 9 ocasiones.

Una vecina relata cómo vivió los hechos: "Escuché disparos"

Laura, una de las vecinas que vive en un bloque cercano, nos contaba en primera persona cómo se dio cuenta lo que había sucedido: "Escuché varios disparos y al bajar al portal de mi casa, vi a un hombre que lo estaba deteniendo la policía y un cadáver tapado en el suelo".

Además, esta vecina comentaba, que después de presuntamente haber acabado con la vida de su yerno, Antonio entró en un bar para tomarse algo, pero la dueña no le dejó entrar y cerró el establecimiento por miedo: "Tenía pánico y no volvió abrir el bar hasta las siete de la tarde".