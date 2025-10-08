'En boca de todos' se desplaza hasta Denia para intentar hablar con una okupa que ha arruinado la vida de Jesús y Rosa, un matrimonio octogenario

Jesús y Rosa viven un auténtico calvario desde que su vivienda fue okupada. Lo que comenzó como una situación temporal se ha convertido en una pesadilla que ha deteriorado gravemente su salud. Mientras la pareja lucha por recuperar su vivienda, el término "inquiokupa" producía un desencuentro entre Nacho Abad y Carlos Segarra en directo.

Este matrimonio confió y arrendó a una mujer con muchos problemas una vivienda en Denia, Alicante. Sin embargo, pagó los dos primeros meses y no realizó ningún pago más. Este hecho que llevan arrastrando meses y meses, ha arruinado la vida de este matrimonio octogenario, a Jesús le dio un infarto y a Rosa le han diagnosticado un cáncer.

El desencuentro entre Nacho Abad y Carlos Segarra

Tras escuchar la dura historia de este matrimonio, Carlos Segarra aseguraba, que les ha pasado por "ser buenas personas" y que esta mujer es una inquilina morosa y no una inquiokupa. En ese momento, Nacho Abad saltaba y apuntaba de manera contundente: "Esa chica es una inquiokupa sí o sí y ya está".

A continuación, el expolicía explicaba, que el término inquiokupa no existe y señalaba: "Es un palabra que se han inventado los medios de comunicación para seguir con ese alarmismo total que queréis instaurar en la población y no es verdad". "¿Te parece alarmismo el cáncer de Rosa y el infarto de Jesús?" planteaba y él respondía: "Eso qué tiene que ver, les ha pasado por ser buenas personas y nada más".

Después de este rifirrafe entre el presentador y el colaborador, Rosa tomaba la palabra y estallaba: "Yo tampoco acuño la palabra inquiokupa, yo utilizo la palabra ladrón porque nos roban lo único que tenemos. Nos han quitado los ahorros de nuestra vida depositados en una casita".