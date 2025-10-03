Su pareja le engañaba con su amigo y acabaron okupándole la casa: la insólita historia de Fernando

Miguel Barroso 03 OCT 2025 - 12:33h.

Fernando, un chef de Calpe, asegura que su expareja le debe 7.000 euros y que no tiene a dónde ir

Fernando es un joven que vino a España en busca de una segunda oportunidad. Tras convertirse en chef y ahorrar durante un tiempo, decidió comprarse una casa y pone la vivienda también a nombre de su pareja. Al cabo de un tiempo, consigue que un amigo entre a trabajar con él, y ahí comienza su pesadilla. Su amigo se lía con su pareja y ella intenta quedarse con su casa.

El perjudicado hablaba con 'En boca de todos' en directo y comenzaba señalando cómo se da cuenta de que su novia le engaña con su amigo: "Trabajábamos todos juntos y poco a poco empecé a ver cosas raras y a atar cabos. Ese verano, mientras yo trabajaba, ella no paraba de salir de fiesta y regresaba a las nueve de la mañana".

Además, Fernando comentaba también, que lleva ya tres años fuera de su casa y que, desde que se fue, su expareja no dudó en meter a su amigo en su casa: "Al mes ya estaba el que era mi amigo viviendo con mi expareja en la casa".

La madre de Fernando siempre sospechó de su nuera

Piedad, la madre de este chef, que acompañaba a su hijo desvelaba, que desde que conoció a la pareja de su hijo no le gustó: "No me daba buenas vibraciones, su cara no era de tener buen corazón". Acto seguido, la madre del okupado aseguraba que su hijo siempre la ha tratado casi como a una hija: "Él tenía planes para hacer una vida y formar una familia y ella no".

Tras escuchar estas declaraciones, Nacho Abad planteaba a Piedad si sospechó que esta mujer le era infiel a su hijo, y ella respondía: "Sí, desde el principio. Yo mismo le dije delante de él y de ella lo que pensaba, pero mi hijo estaba enamorado y no me hizo caso".