Taylor Swift lanza su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’ con el que se convierte en una 'cabaretera'

Taylor Swift ha lanzado su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’ con el que se ha querido convertir en una auténtica 'cabaretera'

La artista menciona al Real Madrid, a Elizabeth Taylor y cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter en este nuevo álbum

El viernes 3 de octubre ha quedado como una fecha marcada en los calendarios de los seguidores de Taylor Swift y de la industria de la música. Nada más anunciar que este viernes 3 de octubre lanzaría su nuevo y esperado disco, las discográficas retrasaban o adelantaban las publicaciones de los álbumes de sus estrellas ya que nadie se atreve a competir ante la reina de las ventas.

Pues bien, como no podía ser de otra manera este 3 de octubre se ha convertido en todo un evento a nivel mundial. Completamente expectantes, los seguidores de Taylor Swift esperaban que su ídola apretase el botón de publicar y lanzase el esperadísimo 'The Life of a Showgirl'.

Su apuesta: convertirse en una diva de cabaret

Dejando atrás los sonidos melancólicos que protagonizaban sus anteriores discos, Taylor Swift ha querido dar una vuelta de tuercas y apostar por el pop más comercial. Alejada de su círculo más cercano de productores, la cantante ha querido innovar en este disco y volver a apostar por Max Martin y Shellback como colaboradores musicales de este álbum.

Los productores que ha rescatado Taylor Swift para este nuevo disco reflejan el cambio de etapa que quiere dar la artista. Alejada de su estética de 'chica buena', Taylor Swift ha apostado por convertirse en una 'cabaretera' que se inclina por las canciones más pop. Max Martin y Shellback ya trabajaron con la artista como productores de muchos de los temas del disco que la consolidó como una estrella del pop, ‘1989’, y de otras canciones de ‘Reputation’ y ‘Red’.

Personificada y escenificada como una artista de cabaret, Taylor Swift cuenta en estas 12 canciones cómo es la vida de una artista y de una estrella como ella. La cantante se abre en este nuevo álbum y deja atrás sus encorsetamientos apostando por un tono más divertido, más deslenguado y con el que no se preocupa de lo que digan y de lo que esperen de ella los demás.

Así, ‘The Life of a Showgirl’ da comienzo a una nueva etapa musical de la cantante con la que se aleja del sonido más íntimo en el que se basaba su última discografía con ‘folklore’ (2020), ‘evermore’ (2020) y ‘The Tortured Poets Department’ (2024) al mando.

Iconos femeninos del disco y referencias al Real Madrid

Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, ya adelantaba en uno de los episodios de su podcast que el disco de su prometida era mucho más animado que los últimos trabajos de Swift y lo definió como un giro de 180 grados respecto a ‘The Tortured Poets Department’.

Analizando el álbum, se pueden encontrar varias inspiraciones: desde personajes literarios como Ofelia, la mismísima Elizabeth Taylor y el Real Madrid. No obstante, la inspiración más clara en este álbum es la de Ofelia, el personaje de ‘Hamlet’ de William Shakespeare que, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo. Un trágico final que Swift recrea en la portada, donde aparece sumergida en el agua con un vestido de pedrería, y que además da nombre a la primera canción del disco, ‘The Fate of Ophelia’.

La cantante explicó en ‘New Heights’ -el pódcast de su pareja, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason- que la portada hace referencia al final de sus noches cuando aún estaba de gira. Ofelia no es la única mujer que ha servido de inspiración para este álbum, pues el título de otro de los temas es ‘Elizabeth Taylor’, una de las actrices de Hollywood más conocidas de los años 50.

Estas dos mujeres convergen en la idea central del disco, que gira en torno a su vida tras el escenario durante su exitoso ‘The Eras Tour’.

Sobre su referencia al Real Madrid, Taylor Swift ha escogido la octava canción del álbum para compararse con el equipo de Florentino Pérez. En el tema 'Wish List', la artista menciona los sueños y las aspiraciones humanas que ha ido coleccionando a lo largo de su vida.

En sus referencias, Taylor menciona al equipo blanco entre sus versos. Mención que ha causado gran revolución en las redes sociales: “They want it all / They want a contract with Real Madrid” (Lo quieren todo / Quieren un contrato con el Real Madrid).

Por último, Taylor Swift ha decidido recurrir a otra mujer para formar la única colaboración de este álbum. Sabrina Carpenter ha sido la apuesta de Swift para crear esta canción que da nombre al proyecto. Un tema mucho más tranquilo, relajado y con toques country que el resto de canciones que componen el álbum.

'The Life of a Showgirl', en los cines

Volviendo a repetir estrategia comercial, Taylor Swift ha escogido a las salas de cine como sus nuevas aliadas para promocionar este nuevo álbum. En octubre de 2023 aterrizó en los cines 'Taylor Swift: The Eras Tour', que se convirtió en el documental de un concierto más taquillero de la historia. Ahora, la artista repite tónica y promociona su regreso a las salas con varios pases en los que se podrá escuchar 'The Life of a Showgirl'.

En pantalla grande, los fans de Taylor Swift podrán ver en exclusiva el videoclip de 'The Fate of Ophelia' junto con los detalles detrás de escenas del rodaje del videoclip. Además, también podrán disfrutar de vídeos nuevos con las letras de las canciones y algunas reflexiones personales nunca vistas de Taylor Swift sobre las canciones de su 12º álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'.

De esta forma, Taylor Swift recupera la estrategia que llevo a cabo con la película 'The Eras Tour' con la que se convirtió en un auténtico fenómeno en octubre de 2023 y superó los 261 millones de dólares en la taquilla mundial, coronándose como el documental más taquillero de todos los tiempos, tal y como anunció AMC en enero de 2024.

Un récord que antes ostentaba 'This Is It', el filme documental armado con los últimos ensayos del rey del pop mientras preparaba la gira que nunca pudo iniciar, ya que falleció el 25 de junio de 2009, justo antes de que el tour arrancara.