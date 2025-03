La rapera Lia Kali es una de las voces más potentes de la música urbana actual, según informa Montse Ávila . La barcelonesa pisa fuerte en el panorama internacional y se ha consolidado con su fusión de géneros como el soul, el rap y el reggae. Ahora, la artista saca nuevo disco: "Me dedico un poco a transmitir todo aquello que me arde por dentro y escribo canciones".

Lia Kali asegura que quiere hacer sentir que este nuevo trabajo es un lugar seguro para sus fans: "Un sitio donde no te importa volar porque no estás pensando en si te vas a caer o no, simplemente estás pensando en transitar y disfrutar del vuelo". Mezcla diferentes estilos y referencias musicales como ‘Chulo’, con Eladio Carrion. "Plasmo tres estilos distintos, tres formas distintas de tocar el cielo. En mi caso cuando sentí que estaba más cerca de él fue cuando más miedo me entró y peor lo pasé a nivel de ansiedad", reconoce.