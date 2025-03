No es la primera vez que Vicco se mezcla con la electrónica, ya en 'Engatusao' se vio su faceta más dance.

Ahora mira hacia atrás y recuerda su gran éxito 'Nochentera' con mucho cariño y afirma que se siente "como una etapa de mi vida, una etapa que ha sido buenísima. Es una canción que voy a cantar toda la vida y que me ha hecho llegar a donde estoy".

Vicco acumula más de un millón y medio de escuchas mensuales, algo que asegura no da por sentado y que se toma “como un reto, a mí me gustan los retos y creo que este año la gente va a conectar mucho más, además porque me voy a mostrar mucho más yo, mucho más cercana"