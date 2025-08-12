Taylor Swift anuncia nuevo disco por todo lo alto y de manera inesperada: estas son las pistas que va dejando a sus fans

Taylor Swift vuelve a la cara. No contenta con batir todos los récords con su última gira, ha anunciado que saca un nuevo disco, apostando todo al naranja. Con solo seis palabras y una imagen, la cantante ha desatado otra vez la locura de sus fans. La artista estadounidense Taylor Swift ha anunciado su duodécimo álbum, 'The Life of a Showgirl', horas después de que en su página web apareciese una cuenta atrás.

Así, ha adelantado únicamente el nombre del trabajo, lo ha hecho en el pódcast del jugador de fútbol americano y pareja de Swift, Travis Kelce, 'New Heights Show'. Por el momento, no se conoce ni la fecha de publicación ni la portada del disco. A través de sus perfiles de redes sociales, como si de una búsqueda del tesoro se tratase, ha ido dejando una serie de pistas que ya tiene pendiente a muchas personas.

En el vídeo que la artista ha publicado del pódcast al que ha acudido como invitada, Kelce conduce el programa junto con su hermano Jason, Swift saca un maletín verde con sus iniciales, T. S., y simplemente dice: "Este es mi nuevo álbum". Aun así, Swift ha cambiado su foto de perfil en su cuenta de Instagram y ahora se puede ver un candado de purpurina naranja sobre un fondo verde. Además, ha creado una nueva lista de reproducción en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify con 22 canciones suyas, todas producidas por Max Martin y Shellback.

La psicología del color naranja

No han pasado ni 24 horas y sus fans ya han hecho las primeras especulaciones. No se habla de otra cosa en redes sociales, sino de los misterios de la cantante y de lo que puede significar todo lo que ya está dejando caer: "La psicología del color naranja nos puede decir mucho del tipo de música que puede tener este nuevo álbum", dice una de ellas en un vídeo.

Taylor Swift ha sabido cómo sacar partido de sus rupturas, sin dar de qué hablar, pero sí mucho de qué escuchar. Ahora, muchos se han quedado sorprendidos de que el medio de la cantante haya sido un podcast de su pareja en el que habitualmente solo se habla de deportes: "Solo se le ocurre a ella decirlo a través de un podcast en el que se tratan temas de deportes", decían en redes sociales.

Por todo lo alto, así está siendo la espera de este álbum. Si buscas el nombre de la cantante en Internet, te aparecerá confeti de color naranja con un corazón en rojo que cada vez que lo pulses, te aparecerá de nuevo la decoración. Nada de esto es casualidad. Tampoco lo es que haya cambiado su foto de perfil en Instagram a un candado con purpurina naranja.