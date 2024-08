Un grupo de fans, ‘ Swifties for Kamala ’, recaudó el 28 de agosto 113.000 dólares (102.000 euros) en una reunión en la plataforma Zoom. Lo hicieron con varios representantes demócratas y con Carole King, la famosa cantante estadounidense de los años 70. Donald Trump compartió en la red social Truth una imagen de una joven que está a su favor, con el lema ‘ Swifties for Trump ’. Los medios estadounidenses salieron a criticar que había compartido una imagen generada por Inteligencia Artificial.

En otra publicación que compartió Donald Trump se puede ver, supuestamente, a Taylor Swift vestida como el Tío Sam junto al siguiente mensaje: “Taylor wants you to vote for Donald Trump” (“Taylor quiere que votes por Donald Trump)”. El expresidente tituló su publicación ‘¡Acepto!’ y ya acumula miles de me gusta en Truth Social.