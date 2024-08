Joe Biden entrega el testigo a Kamala Harris: “Amo este trabajo, pero amo más a mi país”

"Me quedan cinco meses de Presidencia. Tengo mucho que hacer y tengo la intención de hacerlo. Serviros como presidente ha sido un honor. Amo este trabajo, pero amo más a mi país. Y quienes dicen que estoy enfadado con quienes me dijeron que abandonara la carrera... Eso no es verdad", ha declarado el mandatario estadounidense ante una gran ovación que ha recibido en el United Center.