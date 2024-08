Barack Obama apela a la movilización y cede el testigo a Kamala Harris: “Yes, she can”

El matrimonio Obama han sido los padrinos de Kamala Harris como heredera demócrata y han destacado, también, que son ejemplo de la diversidad que debe ser américa. Se esperaba que el matrimonio inyectara un grado extra de entusiasmo en esta convención y, lo cierto es que lo consiguieron. El estadio estaba más lleno que nunca con un público entregado que coreó el "yes, we can" en referencia a la campaña de Barack Obama en 2008 y que el expresidente adaptó al "yes, she can", en referencia a Kamala Harris.