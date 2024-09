La víctima de una presunta violación tras una fiesta de Tecnocasa se defiende: "Lo que dicen los testigos es mentira"

Tras este golpe, Elena aseguraba, que se defiende dando patadas hasta que comienza a recibir una serie de agresiones que le hacen perder el conocimiento: "Me agarró de las manos, me dio un puñetazo en el muslo derecho y un bofetón , desde eso ya no recuerdo nada más". A la pregunta de Nacho Abad de cómo sabe que ha sufrido una agresión sexual, Elena responde: "Lo descubro porque estando en la cama completamente desnuda, me encuentro marcas en el cuerpo, dolor y pienso entonces que algo ha pasado".

Nacho Abad, tras escuchar el testimonio de Elena, preguntaba de manera directa: "¿Tú consumiste cocaína esa noche?", y Elena respondía muy contundente: "No, y en mi vida he consumido cocaína". Sin embargo, el presentador planteaba, si en los análisis que se hizo tras la agresión habían encontrado restos de benzodiazepinas: "Sí, me hicieron análisis de sangre y de orina y se determina que había cocaína y benzodiazepinas. Obviamente si una persona es consumidora de cocaína no va a utilizar benzodiazepinas porque te contrarresta el efecto completamente. Lo que si se puede utilizar es si te has pasado con la dosis para despertar a esa persona. No es lo mismo dejar a una persona viva que muerta en una habitación".