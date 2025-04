"Lo único que hice fue, con mi colega, descubrir que hay un espacio en los modelos que se utiliza de comercio internacional, para poner aranceles y ganar cuándo tienes un déficit comercial. Pero los aranceles deberían ser muy bien calculados y utilizando sistemas muy sofisticados", ha señalado Pau Pujolas. Además, desmiente que él sea el "economista catalán que citó a Trump para justificar los aranceles": "No es verdad. La fórmula de Trump y yo no tenemos nada que ver. Ni por asomo".

En cuanto a cómo debería haberlo hecho Trump para que fuera la fórmula que utilizó Pujolas, este cuenta que utilizaron su amigo y él "una súper computadora. Es un modelo muy complicado y no es inmediato de conseguir. Hay que tener varios factores a tener en cuenta. Ellos lo han hecho un poco rápido y feo. Ya está. No tiene nada que ver con lo nuestro". "Esto que hemos aprendido nosotros, ellos lo han agravado y han hecho algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en nuestros resultados, los aranceles óptimos contra la UE deberían ser cero. Y no lo están haciendo", ha añadido Pujolas.