El Ibex 35 registra caídas de más del 5% por los aranceles de Donald Trump. Una situación que, como bien ha dicho Risto Mejide , da que pensar: "La bolsa no deja de anticipar lo que después pasará en la economía productiva, ¿no?". El presentador de Cuatro le daba paso a Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio de EE.UU y España, que tras dar su opinión al respecto nos dejaría una imagen que se va a quedar en los libros de historia de 'Todo es mentira'.

En primer lugar, el expresidente de la Cámara de Comercio ha contado que ha vivido "más de una caída de bolsa , entre la que está, por ejemplo, la del lunes negro del 87, en donde la bolsa bajó un 22%" . Posteriormente, Camuñas ha señalado que "hay mucha distancia todavía con aquel momento": "Lo que la gente no sabe es lo que se han revalorizado todas las bolsas mundiales en los últimos años".

"Esto es lo que está pasando. Los gobiernos europeo, norteamericano... se han liado a dar a la máquina para evitar las consecuencias de cualquier crisis, que no es, como en el caso de las enfermedades, más que un proceso efectivamente curativo. Para que no sintamos la crisis nos meten unas inyecciones de dinero que no valen nada. Por eso tenemos inflación y cada vez ganamos lo mismo o más y vale menos", ha comentado Camuñas.