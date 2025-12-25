First Dates 25 DIC 2025 - 23:10h.

Así ha sido la cita entre Antonio y Mari Carmen en el restaurante de 'First Dates': no te lo pierdas

Mari Carmen es una vedette de 65 años que ha acudido -procedente de Terrassa (Barcelona)- al especial de Navidad de 'First Dates' a encontrar el amor. Esta soltera se siente muy joven todavía y ha dedicado gran parte de su vida al espectáculo, donde realizó muchos de sus shows en el famoso El Molino de Barcelona, un lugar icónico. A nivel sentimental, Mari Carmen ha tenido a tres parejas que ha acabado dejando antes y después porque, confiesa, se cansó en su día de las tres.

Lo que no se imaginaría esta exvedette es que al otro lado, esperándole, estaría ni más ni menos que Antonio, más conocido como 'El guapo del Paralelo', una figura icónica en Barcelona. Es por eso que lleva un guante, para ser distinguido del resto, según ha subrayado este agente inmobiliario y también actor jubilado. Nada más entrar le ha explicado a Carlos Sobera todo lo que ha ligado gracias a ser 'El guapo del Paralelo': "Mi éxito es seis mujeres a la vez".

El encuentro entre Mari Carmen y 'El guapo del Paralelo'

Carlos Sobera ha llevado al soltero hasta la mesa donde se encontraba Mari Carmen sentada, esperándole, y ambos han protagonizado un encuentro único, cantando nada más verse dándonos de entrada puro espectáculo. "Morena, ¿tú estabas en El Apolo y en El Molino?", ha preguntado Antonio, tras lo que Mari Carmen ha asentido y el soltero ha señalado que tendrían "muchas cosas que hablar".

Una vez ya sentados en la mesa de 'First Dates', ambos se han contado sus aventuras y han desvelado su edad y otros datos de interés propios de una primera cita. Antonio trabaja en el sector inmobiliario, aunque también ha hecho películas de todo tipo... algo que a Mari Carmen no le parecía muy interesante que digamos (al menos, así lo señalaba ante las cámaras de 'First Dates').

La cita ha avanzado su curso, esta vez contándose ambos cuándo fue la última vez que han tenido pareja y si se han casado o no antes. "Tú has tenido que ser muy ligón", le ha dicho la soltera a Antonio en un momento dado. Este no ha renegado de ello, asegurando que eso viene de su "buena época": "Las oportunidades hay que saber aprovecharlas".

Un espectáculo a la altura de 'First Dates'

Finalmente, Mari Carmen ha dejado boquiabierto a todo el salón de 'First Dates' con un show recordando sus viejos tiempos. ¡Y vaya show! Además, su cita no ha dudado en lavantarse y unirse a este espectáculo.

Por último, los dos han tenido que decidir si quieren una segunda cita, esta vez ya fuera del restaurante de 'First Dates'.