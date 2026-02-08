Cuarto Milenio 08 FEB 2026 - 21:45h.

La explicación que da respuesta al estallido de árboles en plena ola de frío

El milagro de Benedicto XVI: la historia del joven que se curó de un cáncer terminal

Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el repaso de esta semana de la sección ‘Mystery News’ muy impresionados con las imágenes de troncos de árboles “explotando desde dentro”, algo que está sucediendo sobre todo en Estados Unidos. Tiene una explicación y es que la ola de frío provoca que algunos árboles se quiebren de forma repentina y estruendosa.

“El agua contenida en la sabia se congela y se expande dentro de los conductos del árbol. Esa expansión genera una presión interna que, en algunos casos, supera la resistencia del tronco, provocando la fractura repentina”, explica Carmen Porter al respecto citando las palabras de un experto.

Más noticias e imágenes impactantes

Hay más noticias e imágenes que analizar: el informe en el que tres suboficiales del ejército de Estados Unidos dicen ser testigos de una criatura gigantesca, de más de dos metros y medio, peluda y con una fuerza descomunal ¿quizás el Big Foot?, el vídeo viral de alguien a quien identifican como el Pocong, un alma en pena que aterroriza en Indonesia y Malasia con su presencia, un vídeo en el que aparece el denominado subsun, un fenómeno óptico que surge por el reflejo de la luz solar en cristales de hielo suspendidos o el supuesto milagro en mitad de una ceremonia religiosa en el Monte de los Olivos.