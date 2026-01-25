Cuarto Milenio 25 ENE 2026 - 21:45h.

El curioso caso del joven que se curó de un cáncer terminal tras un encuentro con el papa Benedicto XVI

'Cuarto Milenio', incapaz de explicar lo que graba la cámara de seguridad de un local mallorquín

Sucedió en el año 2012, pero no se ha sabido nada hasta ahora. Iker Jiménez y Carmen Porter analizan las noticias más impactantes de la semana en la sección ‘Mystery News’ y quedan impactados con el posible milagro que habría llevado a cabo el papa Benedicto XVI hace unos años.

Resulta que un joven de diecinueve años llamado Peter Srsich acudió a la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano con la última esperanza de tener un encuentro con el papa. Padecía un cáncer terminal (concretamente, un linfoma de Hodgkin en un estado muy avanzado). No le daban esperanza de vida y, como último recurso, quería que el papa le diera su bendición.

En su encuentro, el papa le puso la mano en el pecho al joven, en el lugar en el que el cáncer estaba apretando a su corazón y su pulmón y, al cabo de los meses, se recuperó. Fue tal el impacto al curarse de esta enfermedad que el joven se hizo sacerdote en el año 2019. José María Zabala amplía la información para dar más datos relevantes de este posible milagro.

Por otro lado, más imágenes virales para analizar: la aparición de un tiburón foca en Asturias que suele habitar en el abismo, la supuesta compra de armas sónicas por parte de Estados Unidos, el hallazgo en una cueva de Arabia Saudí de guepardos momificados y la historia de un hombre que profana tumbas en un cementerio de Pensilvania para llevarse huesos, cráneos y joyas.