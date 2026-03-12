En el registro realizado ayer en la vivienda de los investigados se hallaron restos óseos

Última hora: registran la casa de los vecinos de Francisca Cadenas investigados por su desaparición

Tras nueve años de su desaparición, cada vez parece más cerca saber qué ocurrió con Francisca Cadenas. Durante todo este tiempo apenas se habían encontrado pistas sobre su paradero. Los dos hermanos vecinos, investigados por la desaparición, negaban hace solo unos días tener relación alguna con el caso: “Somos inocentes, pero parece que somos una cabeza de turco”.

Sin embargo, en el registro realizado ayer en la vivienda de ambos se hallaron restos óseos que podrían ser compatibles con Francisca Cadenas.

'En boca de todos’ ha hablado con José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, quien explica cómo alguien puede vivir con los restos óseos de una persona durante nueve años en su casa: “No es relativamente complicado, es una situación de negación de la realidad que el cerebro humano es capaz de conseguir con cierta facilidad, negamos una realidad, la desplazamos, por lo tanto no existe”.

Fuertes aclara por qué los hijos podían llevar nueve años sospechando de la misma persona: “Lo que muchas veces ocurre, la intuición, pequeños detalles”.

Psiquiatra forense, sobre los investigados: "Un hermano puede inducir a otro"

Además, explica que días previos a la desaparición podrían haber discutido por un tema banal: “Tengo una información, y es que pudo haber un pequeño rifirrafe días antes en el callejón entre la señora y uno de ellos por un motivo del coche”.

Por último, comenta por qué han podido hacerlo ambos hermanos juntos: “Un hermano puede inducir a otro, puede sobreponerse al otro, puede manipular al otro, esto ocurre en la vida cotidiana. Si ambos dos tienen una forma de ser peculiar, uno puede ser el que ejecuta y el otro está subordinado, está atado”.