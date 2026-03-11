Última hora: registran la casa de los vecinos de Francisca Cadenas

La casa registrada pertenece a los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas hace 9 años

Uno de los vecinos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: “Somos una cabeza de turco”

En directo desde la localidad de Hornachos en Badajoz, ‘En boca de todos’ es testigo del registro de la casa de los hermanos y vecinos de Francisca Cadenas investigados por su desaparición 9 años después.

A las 09:00 horas de la mañana se ha iniciado un operativo de la Unidad central operativa para proceder a un nuevo registro de la casa de los hermanos recientemente llamados a declarar en calidad de investigados por la desaparición hace nueve años de Francisca Cadenas. La casa registrada se encuentra tan solo a 15 metros de la vivienda de la desaparecida y ya fue registrado horas después de su desaparición.

Según ha podido saber ‘En boca de todos’ que se va a proceder al registro de hasta cinco viviendas. Hasta la localidad han llegado unidades de criminalística, personal de la unidad de laboratorio, buzos y montaña, por lo que se puede pensar que existe algún tipo de pozo. Estaríamos ante el primer registro oficial en la casa de los vecinos de la desaparecida y que se produce tan solo unas horas después de la declaración de ambos hermanos.

La familia de Francisca se ha enterado de que la Guardia Civil estaba en el pueblo y se han puesto muy nerviosos porque no sabían nada.

La OCU ha realizado una reconstrucción de urgencia del caso y ha llamado a declarar a dos hermanos vecinos de Francisca, quiénes aseguran sentirse cabezas de turco. Al parecer, uno de los hermanos estuvo la pasada tarde durante 6 horas declarando en calidad de investigado y su hermano lo hará durante el día de hoy.