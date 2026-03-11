Logo de cuatrocuatro
Última hora: registran la casa de los vecinos de Francisca Cadenas investigados por su desaparición

Última hora: registran la casa de los vecinos de Francisca Cadenas
Imágenes del registro de la vivienda en Hornachos (Badajoz). cuatro.com
En directo desde la localidad de Hornachos en Badajoz, ‘En boca de todos’ es testigo del registro de la casa de los hermanos y vecinos de Francisca Cadenas investigados por su desaparición 9 años después.

A las 09:00 horas de la mañana se ha iniciado un operativo de la Unidad central operativa para proceder a un nuevo registro de la casa de los hermanos recientemente llamados a declarar en calidad de investigados por la desaparición hace nueve años de Francisca Cadenas. La casa registrada se encuentra tan solo a 15 metros de la vivienda de la desaparecida y ya fue registrado horas después de su desaparición.

Según ha podido saber ‘En boca de todos’ que se va a proceder al registro de hasta cinco viviendas. Hasta la localidad han llegado unidades de criminalística, personal de la unidad de laboratorio, buzos y montaña, por lo que se puede pensar que existe algún tipo de pozo. Estaríamos ante el primer registro oficial en la casa de los vecinos de la desaparecida y que se produce tan solo unas horas después de la declaración de ambos hermanos.

La familia de Francisca se ha enterado de que la Guardia Civil estaba en el pueblo y se han puesto muy nerviosos porque no sabían nada.

Uno de los vecinos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Somos una cabeza de turco"

Uno de los vecinos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: “Somos una cabeza de turco”
Uno de los vecinos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: “Somos una cabeza de turco”
La OCU ha realizado una reconstrucción de urgencia del caso y ha llamado a declarar a dos hermanos vecinos de Francisca, quiénes aseguran sentirse cabezas de turco. Al parecer, uno de los hermanos estuvo la pasada tarde durante 6 horas declarando en calidad de investigado y su hermano lo hará durante el día de hoy.

