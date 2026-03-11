Antonio Naranjo da su opinión sobre el enfrentamiento con Sarah Santaolalla

Nacho Abad responde al comunicado de Sarah Santaolalla: “En este programa no somos machistas ni mentirosos profesionales y trabajamos con rigor”

Ramón Espinar ha aprovechado su intervención durante un debate para lanzar un mensaje de apoyo a Sarah Santaolalla y preguntar a Antonio Naranjo por lo ocurrido ayer: "Que hacemos hoy con los elefantes en el salón, porque ayer te enfadaste mucho con el elefante en el salón y que hacemos hoy con ello. Me parece que lo que tu hicisteis ayer no estuvo bien".

Antonio Naranjo ha respondido haciendo referencia a su enfrentamiento con Sarah Santaolalla: "Decir la verdad siempre es una obligación periodística, decir con papeles en la mano que lo ella denunciaba era falso era una obligación moral y decir que obedecía a un montaje para que entre otras cosas faltara el respeto a este programa. Además ayer dije que obedecía a una estrategia política hoy mismo la hemos visto participando en un foro contra el odio al lado de Pedro Sánchez que es el mayor odiador de España. La verdad nunca puede ser un problema".

Espinar también ha querido explicar la situación que, a su juicio, atraviesa Sarah Santaolalla: "Cuando hay un acosador que forma parte de una estructura y de una organización violenta, blanquearle, darle voz y venir aquí a defenderle terminando además esa discusión en que una compañera termina por no venir a este programa porque en mi opinión tú ayer decides revictimizarla metiéndola en una situación francamente desagradable".

Antonio Naranjo: "Es lamentable que con la cantidad de víctimas de verdad que hay de violencia en este país compréis la moto a una persona que se lo ha inventado"

Naranjo ha insistido en sus argumentos: "Para mi las distancias ideológicas no son un problema, la mentira dedicándome a lo que me dedico si lo es. Hay una premeditación tanto en poner una denuncia de esas características como en montar un pollo en este programa para hacerse la víctima y acabar en brazos del presidente del gobierno denunciando un odio que no ha existido. Es lamentable que con la cantidad de víctimas de verdad que hay de violencia en este país compréis la moto a una persona que se lo ha inventado".

Ramón Espinar ha querido cerrar su postura: "Nosotros no tenemos que ser noticia y me parece que hoy tampoco puede haber un elefante en el salón y está todo el mudo hablando del programa y hoy tenemos que traerlo y poder discutir. Sarah es una persona a la que se le acosa por su posición política y quien la acosa es un actor político que se dedica a acosar a personas de izquierdas y a señalarlas para que otros las persigan".

Finalmente, Nacho Abad ha intervenido para poner fin al conflicto: "He dejado que Ramón y Antonio se expresasen en libertad porque en este programa yo no censuro a nadie y no pienso censurar nunca a nadie".