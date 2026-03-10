Citan a declarar a dos vecinos de Francisca Cadenas en calidad de investigados nueve años después

Tras nueve años de investigación podría estar a punto de esclarecerse la causa de la desaparición de Francisca Cadenas. Dos hermanos vecinos de la desaparecida han sido citados a declarar en calidad de investigados y la familia está muy esperanzada porque la investigación parece estar a punto de llegar a su fin.

La OCU acaba de hacer una reconstrucción de urgencia del caso y ha llamado a declarar a dos hermanos vecinos de Francisca, quiénes aseguran sentirse cabezas de turco. Al parecer, uno de los hermanos estuvo la pasada tarde durante 6 horas declarando en calidad de investigado y su hermano lo hará durante el día de hoy.

Según ha podido saber ‘En boca de todos’, los investigados sienten que están siendo investigados porque su casa está cerca de dónde desapareció Francisca y desmienten que fueran sometidos a ningún careo durante el interrogatorio: “Somos inocentes, pero parece que somos una cabeza de turco… Son muchas horas muy intensivas y muchas mentiras. Por ser vecinos, parece que somos los culpables. No sabemos a qué viene esto ahora…”.

Nacho Abad ha informado en directo de que la casa de los hermanos fue registrada por la Guardia Civil tan solo unas horas después de la desaparición y que esa misma noche ellos hablaron con uno de los hijos de la desaparecida.

En una semana la investigación ha avanzado muchísimo con interrogatorios y nuevos datos. La familia está muy inquieta porque parece que el misterio de la desaparición podría estar a punto de resolverse y no quiere dar declaraciones.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha realizado una reconstrucción de urgencia sobre los últimos pasos que dio Francisca Cadenas, desaparecida hace ya 9 años en Hornachos (Badajoz). Durante todo este tiempo, apenas se han hallado pistas de su paradero. Es uno de los casos sin resolver más inquietantes de España, con muchas preguntas en el aire que aún no han encontrado respuesta.