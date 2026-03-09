Dos jóvenes de Castro Urdiales viven un momento de máxima tensión en directo en ‘En boca de todos’: “Son las tonterías que te ha enseñado tu padre falangista”

Los vecinos de Castro Urdiales están divididos ante la creación de un centro de menores en la localidad y se vivieron momentos de máxima tensión cuando las manifestaciones de ambas posturas coincidieron en la vía pública. Una tensión que se ha vuelto a vivir en directo en ‘En boca de todos’ tras la intervención de dos jóvenes con posturas opuestas.

Los gritos de “Ningún ser humano es ilegal” y “No es racismo, es seguridad” se cruzaron en plena vía pública y la tensión estalló entre los vecinos de Castro Urdiales. Unos vecinos divididos ante la inminente creación de un centro de menores en la localidad. Asier, portavoz de Castro por la igualdad, se ha mostrado: “A favor de los derechos sociales y la inclusión en todo el mundo” y ha explicado que la creación del centro es una realidad necesaria: “Se vio en la manifestación que Castro no es fascista y se vio la unión del pueblo, no hay más debate”. Cuando Nacho Abad le ha preguntado por las voces críticas a la creación del centro, Asier los ha tachado de “cuatro gatos”.

Clara Murillo estaba en otra zona del pueblo con los vecinos que no quieren que se abra el centro y no parecían ser cuatro gatos. En el momento de la conexión había unas cuarenta personas encabezadas por Jacobo y Arantxa: “Esto es una pedanía de 800 habitantes y el otro día en ‘Código 10’ reunimos a 100 vecinos”.

En su intento de denunciar la coacción a la libertad de los vecinos, Asier le ha sugerido que se estaba equivocando y ambos representantes han protagonizado un fuerte momento de tensión.