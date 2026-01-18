Cuarto Milenio 18 ENE 2026 - 21:45h.

El inexplicable vídeo de una espectadora de 'Cuarto Milenio'

El impactante vídeo del cielo de Valencia donde sucede algo "sin explicación científica"

Iker Jiménez y Carmen Porter analizan en la sección ‘Mystery News’ un vídeo que ha sido enviado desde Mallorca por una espectadora de ‘Cuarto Milenio’ llamada Paloma Núñez. En las imágenes, se muestra lo que ha captado la cámara de seguridad de un local. Ella, preocupada por lo que se ve, pide una explicación al programa.

“Ella dice que ha notado sensaciones allí desde hace un año y pico: voces, ruidos de sillas, sensores encendidos por la noche, la puerta que se activa sola…”, detalla Carmen Porter. En este vídeo en concreto se ve una especie de velo que pasa por delante de la cámara de seguridad.

“Necesito que me digáis si tenéis una respuesta”, pide esta espectadora de ‘La nave del misterio’. El experto del programa, tras analizar el vídeo, dice que “hay una especie de velo”, pero que, realmente, no sabe lo que es: “Da la sensación de una silueta traslucida, algo realmente extraño y que no hemos visto en estos años en esta sección. Habrá que indagar”.

La cuestión es que las cámaras de seguridad se activan cuando detectan movimiento y esta se ha activado al notar esta presencia. “Hay algo que pasa ahí que veté tú a saber qué es”, concluye Iker Jiménez.

Las noticias más virales de la semana

Por otro lado, más imágenes impactantes de la semana para analizar: el vídeo del antiguo Parque Reino Mágico de Veracruz (México), que está abandonado por la mala fama que adquirió por culpa de una figura de Blancanieves, nuevos estudios sobre las momias ensombrecidas, el sorprendente hallazgo de una chamana que fue enterrada hace muchos años y el vídeo grabado en California donde un OVNI desata un debate entre drones, tecnología militar y fenómenos inexplicables.